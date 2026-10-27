В Шымкенте День Республики отметили церемонией поднятия государственного флага

В Шымкенте одним из главных событий празднования Дня Республики стала торжественная церемония поднятия государственного флага в микрорайоне Shym City.

На площади собрались сотни жителей города, представители общественности, старшего поколения и молодёжь. Государственный флаг подняли на стометровом флагштоке.

Участники мероприятия отметили, что церемония стала символом единства, уважения к истории страны и государственным символам.

Председатель Общественного совета Шымкента Бухарбай Парманов отметил достижения Казахстана за годы независимости и изменения, произошедшие в самом городе.

По его словам, в Шымкенте продолжается строительство новых жилых и социальных объектов, развивается городская инфраструктура, а сам мегаполис привлекает молодёжь, которая приезжает сюда учиться и работать.

О возможностях для молодых людей рассказал и студенческий ректор Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова Рамазан Турганбек. Он отметил развитие образовательной среды и поздравил казахстанцев с Днём Республики.

Праздничная программа в Шымкенте продолжилась концертами и другими культурными мероприятиями. Горожане также вспоминали основные этапы развития Казахстана и достижения страны за годы независимости.