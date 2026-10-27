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В Шымкенте из-за пожара в СПА-салоне эвакуировали 14 человек

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте произошёл пожар в СПА-салоне, расположенном в 12-этажном жилом доме на проспекте Кунаева в районе Туран.

На место происшествия прибыли пожарные. С верхних этажей здания эвакуировали 14 человек, в том числе девять детей.

Спасателям удалось не допустить распространения огня. Пожар полностью ликвидировали на площади 28 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших нет.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении огня или дыма необходимо звонить по номеру 112.

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