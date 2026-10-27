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В Туркестанской области водителя с поддельными номерами арестовали на трое суток

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Редактор Юлия Машковская
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В Сайрамском районе Туркестанской области водителя автомобиля BYD привлекли к административной ответственности за использование поддельных государственных регистрационных номеров.

Инцидент произошёл в селе Аксукент. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться.

После непродолжительного преследования полицейским удалось остановить машину. Во время проверки выяснилось, что установленные на автомобиле государственные регистрационные номера являются поддельными.

Собранные материалы направили в суд.

По решению суда водителя арестовали на трое суток. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на один год.

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