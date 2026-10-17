17-летний спортсмен из Шымкента стал чемпионом Казахстана по ММА

Шымкентский спортсмен Жантаир Бектас завоевал золото чемпионата Казахстана по смешанным единоборствам. 17-летний боец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов и получил путёвки на чемпионаты Азии и мира.

В Шымкенте молодого спортсмена встретили родные, тренеры и представители учебного заведения.

Жантаир занимается спортом с семи лет. На чемпионате Казахстана он провёл четыре боя. Двух соперников шымкентец победил досрочно болевыми приёмами, ещё в двух поединках выиграл по баллам.

«Моя цель — покорить арену UFC, прославить Казахстан и сделать так, чтобы о нашей команде Alish MMA узнали во всём мире», — рассказал спортсмен.

До нынешней победы Жантаир неоднократно становился призёром республиканских соревнований. По словам главного тренера команды Alish MMA Нурсултана Алишова, золота национального чемпионата команда ждала с 2023 года.

Тренер отметил, что спортсмен тренируется дважды в день, а перед чемпионатом две недели жил на тренировочной базе и усиленно готовился к соревнованиям.

Спортивные традиции поддерживает и семья Жантаира. Его двое братьев также занимаются спортом, а в семье уже есть два чемпиона Казахстана.

Несмотря на плотный тренировочный график, Жантаир продолжает учёбу. Сейчас он является студентом третьего курса Высшего колледжа новых технологий имени Манапа Өтебаева.

После победы на национальном чемпионате спортсмен получил право выступить на чемпионатах Азии и мира. Теперь ему предстоит представить Шымкент и Казахстан на международных соревнованиях.