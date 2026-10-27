В Шымкенте очистили набережную Кошкараты

В Шымкенте в рамках акции «Таза Қазақстан» провели уборку набережной реки Кошкарата и прилегающей территории.

Участники акции очистили берега от опавшей листвы, сухих веток и бытового мусора. Также специалисты обрезали ветви деревьев, нависавшие над пешеходными зонами.

По словам руководителя коммунального отдела Армана Райымбекова, с территории вывезли две машины опавших листьев. Работы проводились для того, чтобы сделать популярную прогулочную зону более чистой и комфортной для горожан.

Специалисты отмечают, что уборка и благоустройство общественных пространств в Шымкенте проводятся систематически. В рамках акции «Таза Қазақстан» очищают улицы, набережные и другие городские территории, а собранный мусор вывозят специализированной техникой.

Как сообщил заместитель руководителя городского департамента экологии Дуйсен Оразалиулы, с начала 2026 года в ходе подобных мероприятий в Шымкенте собрали и вывезли около трёх тысяч тонн мусора.

Жителей города призывают поддерживать чистоту общественных мест и выбрасывать бытовые отходы только в специально отведённых местах.