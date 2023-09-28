Аварийное состояние водопровода снизилось на 20% в Шымкенте

В этом году в Шымкенте реконструируют 1600 метров труб, находящихся на балансе ГКП «Управление водопровода и канализации».

На эти цели выделено 110 млн тенге. На сегодняшний день все работы подходят к концу. Специалисты управлений следили за ходом проделанной работы.

Работы по модернизации водопроводных магистралей ведутся в 6 районах Шымкента . Один из строительных объектов расположен в микрорайоне Сайрам. Здесь строительство идёт в три этапа. Закончено уже больше половины работ по возведению резервуара который обеспечит водой около 10 тысяч человек.

«Строим резервуарную станцию первого и второго подъёма. Объёмом от 1000 до 2000 кубов. Таким образом подадим воду жителям Сайрамского района. Даст бог в декабре закончим. На 3 этапа строительства было выделено 2 млрд. 600 милл. тенге. На сегодня 60 процентов работы мы уже выполнили», — рассказывает руководитель отдела ТОО «Asia Stroy Energy» Сабыр Юлдашев.

Жителям микрорайонов Кайнарбулак, Қурсай, и Сайрам вода сейчас поступает по расписанию. Когда объект будет завершен, местное население получит полный доступ к качественной питьевой воде. Специалисты говорят, что работа идет по плану.

«Строительные работы в микрорайоне Сайрам ведутся по графику. Отставания нет. Все 18 скважин обеспечивающих подачу воды были реконструированы и строительство близится к концу», — говорит руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента Толепбек Орынбасаров.

Работы по реконструкции ведутся на основе инвестиционной программы. На эти цели в течении 5 лет будет выделено 750 млн. тенге. Благодаря этому проекту в городе сократится число изношенных водных магистралей. Поэтому специалисты Шымкентского городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий вели строгий контроль за ходом работы.

«Если рассматривать только Шымкент, то на балансе Управления водопровода и канализации находится 56 процентов водных сетей. Остальные магистрали на балансе ТОО «Водные ресурсы — маркетинг. Согласно принятой инвестиционной программе мы планировали заменить 680 погонных метров труб. Но на сегодня уже согласно последним данным обновлено 1600 метров водной магистрали. Главная цель здесь заменить как можно больше труб», — рассказала заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту Айсулу Алибекова.

Как отмечают специалисты строительные работы не повлияют на цену тарифа. В результате реконструкции аварийное состояние водной системы снизится на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.