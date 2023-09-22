«Дефицита муки и сахара нет»: В акимате Шымкента прокомментировали информацию о повышении цен

В социальных сетях распространяется информация о якобы резко подорожавших продуктах в Шымкенте и ажиотаже, речь идет о муке и сахаре. Информацию опровергли в управлении сельского хозяйства и ветеринарии, передает OTYRAR.

По словам Абунасыра Джанбатырова, главы профильного ведомства, мука и сахар относятся к категории социально-значимых товаров, на них есть фиксированная цена. Тем не менее частные предприниматели, а зачастую торговцы на рынках, порой завышают цены. Как сообщил Абунасыр Джанбатыров, завтра же специалисты проедутся на городские рынки в целях мониторинга.

В супермаркетах цены фиксированные. К примеру, в Грамаде по линии стабфонда килограмм муки стоит 165 тенге, а 50 кг мешок соответственно обойдется в 8250 тенге. Сахар 1 кило стоит 409 тенге, мешок 25 килограммовый 10 225 тенге, говорит Абунасыр Джанбатыров. На сегодняшний день в городе хороший запас этих продуктов, поэтому причин для повышения цен и паники нет.

«Запас муки 3 тысяч тонн, 2400 тонн по сахару. Это только по линии стабфонда. Кроме этого есть у производителей около 15 тысяч тонн муки и сахар порядка 8 тысяч тонн. У нас только в городе 10 мукомольных предприятий в городе находится. И у всех мука в достаточном количестве. Ажиотажа и нехватки нет. Чьто касается вашего вопроса по поводу сроков запасов, то этот запас регулярно пополняется. Нет такого определенного срока», — прокомментировал ситуацию Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.