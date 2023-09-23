В Шымкенте проверили запасы муки и сахара на предприятиях

Сегодня руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии посетил продовольственные склады, передает OTYRAR.

На слухи о возможном дефиците муки и сахара, распространяемые в социальных сетях, специалисты от акимата отреагировали внеплановым мониторингом. Сегодня, в субботу, профильное ведомство посетило 6 дистрибьюторных компаний, проверили запасы продовольственных товаров на складах и обговорили вопросы ценообразования.

«Продукты питания со складов дистрибьюторных компаний отпускаются мегаполису по стабильным ценам и в достаточном объеме. В целях поддержания стабильных цен на социально — значимые продукты питания заключены предварительные соглашения с шестью крупными дистрибьюторными компаниями. Согласно соглашению, эти компании обеспечивают город социально — значимыми продуктами и поддерживают стабильные цены в течение определенного времени«, — сообщил Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии.

Одна из таких компаний – «Мейр-Трейд Distribution Company». Она поставляет продукты питания в Шымкент из других регионов страны и зарубежных стран. Руководитель компании отмечает, что запасы продуктов питания на складе достаточны, цены на социально-значимые продукты стабильны. На складе этой компании находится 1500 тонн муки и 1000 тонн сахара-песка.

«Площадь нашего склада — 20 тысяч квадратных метров. В хранилище достаточно таких продуктов, как мука, сахар, макаронные изделия, крупы, растительное масло, соль. Мы не видим основания для повышения цен. Они находятся на прежнем уровне», — говорит директор компании Сергей Югай.

Журналисты посетили и мельницу товарищества с ограниченной ответственностью «Турар», где ознакомились с процессом производства муки.

«Мы покупаем пшеницу по утвержденной государством цене — 95 тенге, а реализуем социальную муку по 145 тенге. Мы ежедневно доставляем такую муку почти в 30 пекарен Шымкента», — рассказал представитель мукомольной компании Мухаммеджан Халидов.

Отметим, что сейчас на складах компании «Турар» есть 2 тысячи тонн социальной муки.

Кроме того, представители СМИ побывали на складе индивидуального предпринимателя Колесникова, где имеется запас сахара в 2300 тонн.

В общем, на сегодняшний день, в запасе имеется 3000 тонн муки, которая реализуется по льготным ценам и 2500 тонн сахара. Кроме того, у дистрибьюторов и товаропроизводителей есть свои запасы.