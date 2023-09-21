Какие гарантии?: Финансисты рассказали о долевом участии в строительстве

Сегодня представители АО «Казахстанская Жилищная компания» встретились с застройщиками Шымкента.

Финансисты рассказали строителям о механизмах гарантирования долевого жилищного строительства, субсидирования кредитов и новшествах в этой сфере.

На встречу со специалистами финоператора собрались представители нескольких шымкентских компаний, занимающихся строительством жилья. Как рассказали финансисты, в последние годы в законодательную базу вносится всё больше изменений, направленных на защиту прав дольщиков и гарантии сохранности их вкладов на этапе строительства. Эти поправки выгодны не только покупателям жилья, но и строителям, которые помогут привлечь больше клиентов.

«Существуют три законных способа привлечения денег дольщиков. Это гарантии казахстанской жилищной компании, это разрешение местных исполнительных органов и участие банка второго уровня тоже через разрешение акиматов городов. На текущий момент в Шымкенте есть восемь проектов по которым есть гарантии то есть законно привлекаются деньги дольщиков. Кроме того в эксплуатацию были успешно введены ещё 8 объектов, по которым была получена гарантия», — рассказывает директор департамента по работе с юридическими лицами АО «Казахстанская Жилищная компания» Айгерим Курманбаева.

По словам специалистов «Казахстанской жилищной компании» требования участия в долевом строительстве будут ужесточаться. Так, например, недобросовестные застройщики за несоблюдение договоров долевого участия штрафы будут увеличены до 2 тысяч МРП, то есть до 7 миллионов тенге. Так же будет запрещена регистрация купли-продажи готового жилья, не получившего разрешения на этапе строительства. Есть и некоторые другие моменты.

«Эта практика может хорошо отразится на рынке большая часть застройщиков привлечёт застройщиков больше работать в долёвке. В частности будет пересмотрен минимальный размер денежных средств, который должна иметь уполномоченная компания. Достаточно будет иметь опыт работы с субподрядчиком и другие новшества», -говорит главный исполнительный директор «CEO Homsters.kz » Зульфия Гетманчук.

Поправки к закону о долевом строительстве сегодня находятся на рассмотрении в мажилисе парламента. Как ожидают финансисты, они будут приняты уже в октябре.