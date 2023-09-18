На 7,5 млн тенге обокрал магазин парень в Шымкенте, передает OTYRAR.

Неизвестный похитил обувь, сумки и детские игрушки. Данный факт следователи зарегистрировали по статье “Кража, совершенная в крупном размере с незаконным проникновением в помещение”. Полицейские по камерам отследили грузовик на котором увезли краденное. Проследив маршрут его движения полицейские выявили и адрес, где выгрузили товар. В доме стражи порядка обнаружили все похищенные предметы. 18-летнего подозреваемого задержали там же.

«Юноша, гуляя ночью по переулкам, заметил окно на задней стороне здания магазина и проник через него внутрь. Рядом с кассой нашел ключи от входной двери помещения и решил извлечь максимум из такого везения. Отсоединив от источников питания все найденные кабели, злоумышленник вывел из строя системы видеонаблюдения. Далее, вызвал транспорт, оказывающий услуги грузоперевозок. Заполнив борт приехавшей газели товаром, покинул место преступления. В настоящее время задержанный находится под стражей в ИВС департамента полиции. Проводится досудебное расследование», — рассказали в полиции.