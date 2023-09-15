Не успел на автобус: пропавшего мальчика вернули домой полицейские Шымкента

В полицию обратился местный житель с сообщением о пропаже сына. Со слов горожанина 8-летний мальчик посещает спортивную секцию по футболу и, как обычно, вышел рано утром на улицу, откуда его должен был забрать специальный автобус. Но, спустя время, родитель получил звонок от тренера с вопросом, почему его ребенок отсутствует на занятии.

О произошедшем обеспокоенный отец сразу же сообщил полицейским. На поиски пропавшего задействовали весь личный состав Абайского РУП. Полицейские прочесали соседние улицы и все возможные места, куда бы мог направиться школьник.

В результате, участковые инспекторы нашли его заплаканным и испуганным в 5 км от дома в течение часа после получения вызова. Оказалось, что юный футболист пропустил свой автобус, решил добраться до спортзала пешком и заблудился.

Мальчика целым и невредимым вернули домой. Благодарный стражам порядка за оперативную работу отец призвал всех родителей быть внимательными к детям.