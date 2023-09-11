Полуразрушенное здание вместо школы. Учебное заведение оказалась не готова к эксплутации

Школа №96 в селе Кольтобе Сайрамского района Туркестанской области оказалась не готовой к новому учебному году, передает OTYRAR.

Учебное заведение рискует остаться без тепла в холода. Строители начали реконструкцию по замене маломощной отопительной системы. Вот только вместо новой котельной школа получила лишь полуразрушенный объект. И это далеко не все недочеты в ремонте учебного заведения. Чиновники уверяют, что несмотря ни на что работы, хоть и с задержкой, но будут закончены.

Кривые полы и едкий запах краски и это лишь пол беды. Новая школьная уборная в селе Колькент, так же требует ремонта. Кроме того в школе продолжается ремонт маломощной отопительной системы на твердом топливе. Она и раньше с трудом справлялась с подачей тепла в три школьных корпуса, а теперь ремонт затягивается.

«По срокам подрядчики должны были сдать котельную к 20 августа. Потом попросили еще немного времени, до 5 сентября. Но, реконструкцию так и не завершили. Котлы на улице, крыша открыта, теплотрасса и та была открыта. Застройщика не видели давно. А техперсоналу школы пришлось самим закапывать теплосеть, чтобы дети не упали», — говорит Шаукатжан Мауланкулов, председатель родительского комитета средней школы №96 с. Колькент Сайрамского района.

Полуразрушенное здание котельной не огорожено. Школьники вынуждены прыгать через засыпанные траншеи теплотрассы, поднимая пыль. Представители районного отдела образования говорят, что уже приняли меры в отношении застройщиков.

«Подрядная организация выиграла тендер на реконструкцию котельной с общей суммой в 9 млн тенге. Так как все сроки уже вышли, мы подали предупреждение. Сейчас мы готовим документы для подачи их в суд на застройщика. Конкурс госзакупок на ремонт корпуса школы выиграла другая компания. Общая сумма 8 млн-ов тенге. Уже вчера наши сотрудники пришли и заактировали все недочёты. Здесь тоже все сроки уже вышли. Сейчас так же готовятся документы для передачи дела в суд», — говорит Бейбитхан Зиянбеков юрист отдела образования Сайрамского района.

Представители районного отдела образования обещают, что, не смотря на судебные разбирательства без отопления школа не останется. В ведомстве уже работают над решением вопроса установки более мощных котлов. Завершить работы планируют до начала холодов.