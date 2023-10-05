Дефицит учителей испытывают школы в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на Республиканском съезде педагогов в честь праздника заявил, что сейчас школы испытывают серьезный дефицит кадров.

Поэтому глава государства предложил модернизацию методики, по которым в ВУЗах готовят будущих педагогов. По его мнению, нынешняя методика потеряла свою актуальность.

«Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок, только 23% учителей имеют высшую категорию»,-заявил Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Напомним, впервые в этом году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии.

Сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Благодаря поддержке Главы государства в 2019 году решился один из важных вопросов – закрепление особого статуса педагогической профессии.