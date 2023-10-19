День подписчиков газет «РАБАТ» и «Ońtústіk Rabat» прошел в Шымкенте

День открытых дверей для подписчиков газет «РАБАТ» и «Ońtústіk Rabat» состоялся.

С самого утра жители Шымкента приходили в здание медиахолдинга, чтобы подписаться на предстоящий 2024 год. Читатели поделились своими отзывами и получили ценные призы от спонсоров.

День подписчика в медиахолдинге Отырар-ТВ отмечают особенно. Газеты «Рабат» и «Оңтүстік Рабат» принимают новых читателей. Жители Шымкента подписываются на популярные издания, чтобы быть в курсе самых интересных новостей.

«Народ имеет право знать»: этот слоган давно себя зарекомендовал, говорит первый подписавшийся на «РАБАТ» Николай Макагонов.

«Жена читает газету, газета очень нравится. Здесь написано все, что нас интересует. Богатая газета, отличная, нужно выпускать как можно дольше и больше. Большая благодарность всем сотрудникам и всего самого наилучшего», — говорит Николай Макагонов, подписчик.

День подписчика проводился ежегодно, но в последние годы праздник отменяли из-за карантина. В этом году традицию решили возобновить.

«Мы ежегодно проводим «день подписчика», но в последние годы из-за пандемии, мы не отмечали этот праздник. Теперь решили возобновить и не зря. Сегодня пришло много подписчиков. Спасибо также нашим спонсорам, которые поддержали это событие», — говорит Айжан Ермеккызы, заведующая отделом подписки газеты «Ońtústіk Rabat».

Все подписчики получили ценные подарки. Призы предоставили партнеры. Компания Зерде фито — производители натуральных оздоровительных фито-чаёв — много лет держит марку.

«В нашем ассортименте более 260 наименований, всю продукцию вы можете приобрести в аптеках Зерде фито. Пейте нашу продукцию и будьте здоровы», — говорит Александр Слободянюк, коммерческий директор компании ТОО «Зерде-фито».

Редакция медиахолдинга Отырар благодарит за поддержку: торговую сеть «Изуми», которые решили подобрать для наших читателей товары всемирно известных турецких брендов для осеннего настроения — зонты, шапки и наборы для мужчин.

Магазины кондитерских изделий: Мадлен и Ладушки, сеть чайно-кофейных магазинов «1000 и Один Чай», которые предоставили возможность нашим читателям попробовать лучшие чаи со всего мира.

День подписчика поддержали Производители мяса птицы ТОО «Ордабасы кус», Синерджи групп Казахстан, которые производят влажные салфетки, а также медицинский центр «Ситимед». Каждый подарок предоставлен с заботой о здоровье читателя.

Подписка на 2024-ый год продолжается.