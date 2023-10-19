Операцию по лечению Паркинсона впервые провели в Шымкенте

Об этой операции говорят: вершина медицинского мастерства, она требует особой подготовки.

Технология отлаженная, надежная и очень эффективная. Пациентам, которые страдают от болезни Паркинсона, специалисты вживляют электроды в самый отдаленный участок головного мозга. А при помощи стимулятора, установленного под кожу на груди, посылают электрические импульсы. Они восстанавливают функции головного мозга. Своим опытом в эти дни коллеги из России делятся с нейрохирургами областной клинической больницы в Шымкенте.

Вот уже пять лет болезнь Паркинсона разрушает головной мозг одной из пациенток. Без горсти таблеток 66-летняя женщина не может нормально говорить и ходить. Глубинная стимуляция головного мозга – стала единственным шансом вернуться к полноценной жизни.

Александр Дмитриев, нейрохирург центра новых медицинских технологий г. Новосибирска:

«Система стимуляции из себя представляет 2 электрода, каждый из которых устанавливается субталамическое ядро. Эта та мишень, которую необходимо стимулировать для лечения болезни Паркинсона — эти электроды соединяются с генератором, он также имплантируется в человека подкожно и уже генератор сам производит стимуляцию».

С каждым годом пациентов, нуждающихся в хирургическом вмешательстве, становится больше. Раньше их отправляли на лечение в столицу. По словам специалистов, для проведения операций такого уровня необходимо дорогостоящее оборудование, которое требует высокой квалификации врачей.

Аскар Бахтияров, заведующий отделением нейрохирургии областной клинической больницы:

«В плане знаний в течение года мы прошли мастер-классы , проходили стажировку на рабочем месте. Команда готова. Специалист, который более опытный провел нам мастер-класс. В первую очередь необходимо внедрение трансфер-технологий, все зависит от того, насколько будет финансирование со стороны государства и выделения квот для таких пациентов».

Нейростимуляция — это шанс на полноценную жизнь не только для людей с болезнью Паркинсона, метод хорошо показал себя и при тяжелейших формах эпилепсии. Возможно, уже в следующем году подобные операции будут проводить в областной клинической больнице в рамках ОСМС.