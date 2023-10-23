Водитель детского сада насмерть сбил ребенка в Туркестане

Трагедия произошла в Туркестане 20 октября, передает OTYRAR.

Выяснилось, что вечером водитель автомобиля марки Hyundai Starex, перевозивший воспитанников частного детского сада, высадил ребенка по дороге возле дома.

В тот момент, когда малыш побежал перед автомашиной, не заметивший его водитель сбил ребенка.

Малыш был доставлен в больницу, но скончался в реанимации. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Водитель арестован.Автомобиль водворен на штрафстоянку. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.