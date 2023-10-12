Задержан руководитель управления культуры

В Шымкенте задержали руководителя управления культуры, 34-летнего Сакена Шакеева.

Об этом сегодня подтвердили в Агенстве по противодействию коррупции, передает OTYRAR.

“ Да мы потверждаем, что он задержан. Иную информацию можем дать только после согласования. Ждите официального релиза”, — сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Напомним, Сакен Шакеев ранее работал в “Қазақ әуендері”. В Шымкент из столицы прибыл в 2022 году на должность заместителя руководителя управления культуры, развития языков и архивов. Тогда этот пост занимала Ханзада Есенова.

После ее ухода 10 марта 2023 года Сакен Шакеев возглавил ведомство.

Как сообщили в управлении культуры, развития языков и архивов, сейчас исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель Шакеева Алмас Керимбеков.