1 млн тенге отдала женщина аферистке чтобы стать учителем

1 млн тенге отдала аферистке жительница Шымкента, чтобы стать учителем в школе.

С заявлением о мошенничестве к полицейским обратилась 27-летняя горожанка. Со слов потерпевшей, женщина обещала ей помощь с трудоустройством в одно из учебных заведений.

Свою услугу злоумышленница оценила в 1 млн тенге. Сотрудники криминальной полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате, 36-летнюю подозреваемую задержали по месту жительства и доставили в полицейское управление.

В ходе расследования установлено, что задержанная имеет причастность и к другому факту аферы.

Еще одну доверчивую гражданку она обманула почти на полтора миллиона тенге, обещая квартиру по госпрограмме без очереди и безвозвратный грант для реализации бизнес-идей.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение.