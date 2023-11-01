Экс-полицейским в деле о пытках смягчили приговор

Экс-полицейским смягчили приговор.

В Шымкенте пересмотрели решение суда в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, которых осудили по делу о смерти после пыток в стенах департамента полиции.

Апелляционная коллегия изменила приговор шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам в отношении Уалихана Жанибекова и Динмухамеда Исаева.

«Судебной коллегией постановлено действия Жанибекова, которого осудили по ст.146 ч. 3 переквалифицировать на ст. 146 ч.2 п.1. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года»,-рассказали в пресс-службе суда г. Шымкента.

Судом первой инстанции Жанибекова приговорили к 7 годам лишения свободы. Начальника отдела полиции Каратауского района Исаева суд первой инстанции приговорил к трем годам и шести месяцам заключения, а также лишил звания подполковника полиции.

Сейчас его признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием в его действиях состава указанного уголовного правонарушения.

Четверых сотрудников правоохранительных органов в июне этого года приговорили к тюремным срокам за смерть Нурболата Жумабаева в департаменте полиции. Мужчину и его друга Сергея Петрова задержали по подозрению в угоне автомобиля в декабре 2021 года.

После нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце. Сначала в полиции сообщили, что «он почувствовал себя плохо во время допроса и скончался до приезда скорой помощи». Но после того как родственники заявили о множестве повреждений на теле погибшего, в правоохранительных органах начали служебную проверку и установили четверых подозреваемых в применении насилия и пыток, которых затем осудили.