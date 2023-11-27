Open day в автосалоне Chery Shymkent — новый седан Chery Arrizo 8

В Шымкенте в торжественной обстановке презентуют очередную новинку от Chery — долгожданный премиальный седан — Chery Arrizo 8. Брендовая линейка уже завоевала любовь и признание среди ценителей качественных автомобилей.

«Я давно искала такую машину, именно красного цвета, с комфортными условиями. Очень нравится, что здесь комфортное управление, панорамная крыша и очень приятная цена, много скидок предлагают. Chery – это машина моей мечты, я давно хотела такую и вот сегодня моя мечта осуществится», — говорит Шанталь Мусаева, покупательница.

По безопасности и комфорту, Arrizo 8 превосходит все китайские бренды в своем классе. Автомобиль оснащен «умными» системами помощи водителю. В авто установлены 10 подушек безопасности! Силовой каркас на 80% состоит из высокопрочной стали. В краш-тесте C-NCAP, Arrizo 8 получил «пять звезд».

Алмаз Рахимбердиев, директор департамента продаж новых автомобилей:

«Автомобиль оснащается 1,6-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч – за 8,9 секунды. Привод передний, подвеска полностью независимая, многорычажная. Цена автомобиля начинается от двенадцати миллионов четырехсот тысяч тенге».

Плавные линии дизайна прекрасно соответствуют сочетанию качественных материалов отделки автомобиля. Седан чётко и быстро реагирует на команды рулём, усиленная шумоизоляция делает поездку комфортнее. А еще у Arrizo 8 — климат-контроль, «теплый пакет», панорамная крыша, голосовое управление и запуск двигателя без ключа.

Тимур Санжаров, менеджер отдела продаж:

«Многие сомневаются именно в роботизированной коробке передач, но нынче роботы выпускают с полными доработками.»Chery Arrizo 8-это машина для комфорта, для семьи, для деловых поездок.Это категория для всех женщин, мужчин и соответственно молодежи».

Хотите познакомиться с Arrizo 8 поближе? Приходите в автосалон Chery Shymkent.

АДРЕС: г. Шымкент, улица Алпысбаева 125/1