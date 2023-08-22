Chery — достойный автомобиль по приемлемой цене

В Шымкенте идут нарасхват новенькие кроссоверы. Июльская премьера Chery Tiggo 2 наделала шуму по всему Казахстану.

Этот автомобиль сбывшаяся казахстанская мечта: достойный автомобиль по доступной цене. Стильный дизайн, качественные материалы экстерьера, новейшие технологии – все это всего за 7,1 млн тенге. Представители бренда уверены – это новый бестселлер!

Алмаз Рахимбердиев, директор департамента продаж новых автомобилей:

«Chery Kazakhstan работает с 2021 года, за это время 5 моделей TIGGO на рынок вывели. Все модели стильные и качественные, каждая в свое время находилась на пике продаж. До премьеры лидером был TIGGO 7 PRO, но мне кажется, что этот суперкомпактный кроссовер Tiggo 2 подвинет в продажах даже флагмана».

Такая уверенность оправдана, бренд уже полюбился казахстанцам и в общем «продажном» зачете Chery поднялся на 4-е место, обогнав именитых и заслуженных конкурентов. Представители компании считают, это произошло потому, что на рынок компания пришла не просто с отличными автомобилями, но и с оригинальной философией WITH CHERY WITH LOVE!

Алмаз Рахимбердиев, директор департамента продаж новых автомобилей:

«Есть стандарты работы с клиентами: вежливость, внимательность, индивидуальный подход. И есть сверхстандарты CHERY, где на уровне не только постпродажное обслуживание, но и постпродажное общение! Ведь главная цель – создать сообщество, компанию единомышленников CHERY».

Все официальные дилеры Chery регулярно проводят яркие неформатные встречи с клиентами – фанатами определенной модели. Так в этот раз CHERY SHYMKENT устроили праздник в честь владельцев «четверки». Конкурсы, призы, фуршет и веселая компания единомышленников на CHERY TIGGO 4 PRO!

Три месяца назад Бауыржан Досжанов подарил супруге на день рождения новенький черри 4 про. Мужчина говорит, решающим фактором при выборе этого автомобиля стало его высокое качество, стильный дизайн и доступная цена.

Бауыржан Досжанов, житель г. Шымкента:

«Мы с компанией CHERY мы приобрели автомашину CHERY 4 про. Машина очень качественная, хорошая. Мы ее проверили в течении 3 месяцев. Мы, то есть я и моя супруга польуземся машиной. Машина очень качественная, хорошая. Она очень нам понравилась, в любую погоду нас не подвела и в горах и на дороге и на трассе. Всем советую приобрести автомашину CHERY 4 про».

Алмаз Рахимбердиев, директор департамента продаж новых автомобилей:

«Наши клиенты – это не только жители города Шымкент, но и вся Туркестанская область. Мы работаем на весь регион и ценим каждого нашего клиента, и приглашаем всех желающих пройти тест-драйв и выбрать своего «тигра»!»

Убедиться в качестве и комфорте автомобилей CHERY вы можете в автосалоне CHERY SHYMKENT по адресу улице Алпысбаева 125/1.