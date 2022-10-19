Почему кроссоверы Chery пользуются популярностью у казахстанцев

Кроссоверы высшего класса по выгодным ценам могут приобрести жители Шымкента.

Все большую популярность среди жителей страны набирают автомобили китайской компании Chery. Автомобили этой марки — это прежде всего надежность и безопасность. А владельцы Chery собираются в одно большое автосообщество с выездами на природу, пикниками и интересными ивентами.

Качество, безопасность и престиж — автомобили китайской компании Chery набирают популярность среди казахстанских водителей. По итогам сентября бренд Chery продемонстрировал лучший результат и поднялся на пятую строчку в списке самых продаваемых автомобилей в Казахстане. К каждому клиенту в автосалоне находят индивидуальный подход, за чашечкой кофе можно выбрать любой понравившийся кроссовер по выгодной цене.

«Мы к каждому клиенту подходим индивидуально, имеются разного вида акции, скидки, подарки. Чтобы купить такой кроссовер в такой комплектации, если рассматривать другие бренды, он будет на 3-4 миллиона дороже», — говорит Данияр Суйкумбаев, директор автосалона «Chery Shymkent».

Официальным дистрибьютором Chery в Казахстане является компания First Motor Group, входящий в состав «Астана Моторс». Одна из целей компании — объединить автовладельцев Chery в одно большое сообщество. На минувших выходных для них организовали пикник. На него собрались автолюбители из южного мегаполиса, Туркестанской области, а также из Тараза, Кызылорды и Байконыра. На пикнике гостям предложили придумать и расписать концепцию обновлённой версии Chery Tiggo 7 PRO и сделать чертеж машины с характеристиками. А затем – собрать большую модель с помощью картона, красок и фантазии.

«Автомобили Chery всегда есть в наличии в автосалоне. Можно просто прийти, выбрать и купить. На сегодняшний день в Казахстане представлены 4 кроссовера. К нам в дилерский центр приезжают покупать автомобили не только шымкентцы, но и жители Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей. Мы очень ценим наших клиентов. Приглашаем всех клиентов пройти тест драйв наших моделей»,- говорит Данияр Суйкумбаев, директор автосалона «Chery Shymkent».

Дилерские центры Chery работают в Астане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Уральске, Актобе, Атырау, Караганде, Павлодаре. Цены на качественные китайские кроссоверы начинаются от 10 миллионов тенге. А в банках второго уровня Chery можно приобрести в кредит по выгодным условиям.

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