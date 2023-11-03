Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау через 1,5 года вышел из колонии

Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау Даурен Махажанов досрочно вышел из колонии. Экс-чиновнику изменили приговор и вдвое снизили тюремный срок, передает OTYRAR.

Всего год назад Махажанова признали виновным в получении взятки в размере 50 миллионов тенге. По материалам суда, Махажанов являясь акимом Кентау, через посредников пытался получить от директора частной компании взятку за беспрепятственную выплату денежных средств.

Миллиард 700 миллионов предназначались, по договору, государственно-частного партнерства на капитальный, средний, текущий ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог Кентау. Высокопоставленный чиновник с приговором суда не согласился и решил его обжаловать.

Апелляционная инстанция срок решила не менять. Даурен Махажанов обратился в генпрокуратуру. По протесту надзорного органа судебная коллегия по уголовным делам верховного суда переквалифицировала дело экс-акима Кентау.

В пресс-службе верховного суда информация подтвердили и заявили, что Даурен Махажанов о взятке не помышлял, он лишь покушался на хищение чужого имущества. Срок экс-акиму Кентау уменьшили вдвое, оставив в наказании — не занимать должность на госслужбе и финансовых организациях.

«Действия Махажанова переквалифицированы на ст. 24 ч. 3, 190 ч.4 п.2 уголовного кодекса, как покушение к хищению чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. По этой статье назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и финансовых организациях квазигоссектора. Исключено признание в его действиях обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность»,- рассказали в пресс-службе верховного суда РК.

Свой вдвое уменьшенный тюремный срок Даурен Махажанов также не отбыл. Как выяснилось, постановлением суда он вышел свободу, оплатив штраф — около 2 млн тенге. В первых числах сентября экс-аким оказался на свободе.

«8 сентября текущего года на основании постановления Капшагайского городского суда о замене наказания в виде лишения свободы на штраф, осуждённый Махажанов убыл из учреждения №57 п.Заречный»,- заверили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы г. Алматы, Алматинской области и области Жетысу.

К слову, это не первый аким Кентау, который оказался замешан в коррупционном скандале. В августе этого года Рашида Аюпова осудили на 10 лет за подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество. Ему также запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет. В доход государства по решению суда он должен выплатить более четырёхсот миллионов тенге, полученных в результате коррупционных преступлений.

Вскрылось это спустя 10 лет. По материалам дела в 2013-ом году Рашид Аюпов, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки в особо крупном размере. Взамен обещал победу в тендере по строительству. Получив деньги, по данным суда, часть он присвоил себе — потратил на приобретение нового дома в Астане. Хватило и на дорогой автомобиль, и грузовую технику.

В своём последнем слове на суде Аюпов заявил, что оснований для его задержания не было. Мол, следственные органы не смогли предоставить доказательства его вины. Он утверждал, что случайно попал под следствие, которое искало повод посадить чиновников высокого ранга.