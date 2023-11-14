В Шымкенте вдвое снизился показатель материнской смертности

В этом году показатель уровня материнской смертности в Шымкенте снизился на 48.8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В городе так же было открыто 12 новых поликлиник. Об этом и других достижениях и планах городской медицины на брифинге рассказал руководитель городского управления здравоохранения Асылбек Нурлыбеков.

Шымкент растёт и требует больше внимания к сфере здравоохранения. Сегодня в мегаполисе на охране здоровья стоят 5 тысяч врачей и 10,5 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. За последние 4 года средняя нагрузка на городские поликлиники снизилась с 34 до 22 тысяч посетителей, а количество коек в больницах увеличилось до почти 4,5 тысяч.

«Согласно утверждённым нормативам для оказания качественной медицинской помощи нагрузка на поликлиники не должна составлять более 30 тысяч человек на одно учреждение. Сейчас у нас при наличии 54-х городских поликлиник показатель 22 тысячи посетителей на одну на поликлинику, но мы, конечно, на этом не остановимся. Будем строить новые поликлиники. Сейчас согласно инфраструктурным проектам мы планируем открыть ещё семь или восемь поликлиник», — рассказал руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

В числе медицинских учреждений, которые будут введены в строй, поликлиника и пункт амбулаторного лечения в микрорайоне Ынтымак. Помимо этого рассматриваются планы открытия поликлиник и стационаров в микрорайонах Курсай и Бозарык. Благодаря принимаемым мерам, удалось снизить общую смертность на 17%, от болезней системы кровообращения на 26%, а смертность от рака — на 5%. Для повышения квалификации медперсонала открываются новые учреждения.

«В городской поликлинике №6 управления здравоохранения Шымкента открыт центр лучшей практики. Целью внедрения центра является повышение доступности медицинской помощи и повышение уровня удовлетворенности населения медицинскими услугами, интеграция служб здравоохранения в области потребностей человека и его семьи, снижение жалоб, проведение организационной и методической работы, повышение уровня медицинской грамотности населения, а так же вовлечение больного в процесс лечения и профилактики заболеваний. В приоритете так же здоровье молодежи. Для этих целей был открыт молодежный центр здоровья», — говорит руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

К числу достижений городской медицины можно отнести и операцию по пересадке сердца впервые проведённую шымкентскими кардиохирургами летом этого года, а так же открытие отделения сердечно-сосудистой и интервальной рентгенохирургии.