JAC Sunray из автосалона: фургоны со скидкой 1 миллион тенге.

Лесбек Алтынсары – владелец универсального фургона Jac Sunray.

Его он недавно приобрел в автосалоне Doscar.Сегодня, узнав о грандиозной скидке — до одного миллиона тенге и приятных подарках, 27-летний мужчина решил приобрести второй JAC Sunray.

«В автосалоне Doscar я покупаю уже второй автомобиль. Очень нравится обслуживание, хорошие скидки, большое спасибо, желаю процветания этому автосалону», — делится Лесбек Алтынсарыс, покупатель



Цельнометаллический Jac Sunray — это легкий, маневренный и многофункциональный автомобиль отечественного производства. Фургон пользуется большим спросом как на больших, так и малых предприятиях.Автомобиль обладает мощным двигателем и привлекательным дизайном.

Атигаев Саян, менеджер по продажам:

«JAC Sunray- цельнометаллический объем двигателя двухлитровый, дизельный, турбированный у него грузовой отсек 12 кубов.В пассажирском и рулевом отсеке есть подушки безопасности, центральный замок, электропакет, мультируль, шестиступенчатая коробка передачи и кондиционер».

Doscar Шымкент- официальный представитель Jac Trucks.В салоне представлен широкий выбор коммерческих автомобилей с гарантией на 36 месяцев или 200.000 километров.

Атигаев Саян, менеджер по продажам:

«У нас есть JAC- грузовые, термобудки,изотермические фургоны для холодильной установки и промтоварные еще у нас есть пассажирские и цельнометаллические. Производят у нас в Казахстане в Костанае».

До конца декабря надежный и универсальный фургон JAC Sunray можно приобрести со скидкой, сэкономив до одного миллиона тенге, а также получить приятные подарки. Хотите поближе познакомится с автомобилями, которые могут стать надежными помощниками для вашего бизнеса? Добро пожаловать в автосалон Doscar Шымкент.

Адрес: г. Шымкент, улица Жибек Жолы, 66

Instagram: doscar.trucks

Номер:+7 (771) 805-32-35