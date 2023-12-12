Материнский капитал в Казахстане вводить не будут, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Все потому что, мера эта для повышения рождаемости неэффективная. В Казахстане демографию поднимают другими программами. Так, выплаты по уходу за ребенком теперь выплачивают не год, а полтора. Со следующего года дети будут получать инвестдоход нацфонда. Родители также получат возможность копить деньги на обучение своих детей.

У Асель Заировой четверо детей, самому младшему всего 3 месяца. Женщина говорит, декретный отпуск по уходу за ребенком это важное время, когда мама может уделить малышу все свое внимание. И хорошо, что теперь этого времени стало больше.

«Мы получаем пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Очень рада, что есть возможность не спешить, сидеть с ребенком до полутора лет в декрете. Сейчас есть возможность до полутора лет заниматься ребенком, заниматься его развитием», — говорит Асель Заирова, жительница г. Шымкента.

Общественники говорят, государство выделяет немало средств, чтобы поддержать родителей и стимулировать рождаемость в стране. Как минимум за образование и медицину платить не нужно.

«Медицинские услуги предоставляются в нашей стране бесплатно. Если женщина не работает, нет каких-то возможностей, в любом случае роды и сопровождение входит в фонд медицинского страхования», — говорит Гульнар Умарова, член нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

А уже со следующего года каждый казахстанцы не достигшие 18 лет получит на свой счет сумму в долларах. По программе «Нацфонд-детям» деньги будут копиться до наступления совершеннолетия ребенка.

«Фактически эти средства можно получить, когда ребенку исполняется 18 лет и направить на два направления улучшение жилищных условий и образование, в том числе за пределами нашей страны», — говорит Айбол Аргынгазинов, директор департамента взаимодействия по вопросам бюджетного кредитования МФ РК.

Кроме того, в стране появится единая добровольная накопительная система «Келешек». Родители смогут открыт ребенку счет, на который государство внесет стартовый капитал в размере 60 МРП. Вместе с ежемесячными взносами родителей и инвестдоходом, к 18 годам на нем может накопиться кругленькая сумма, которую можно будет направить на получение высшего образования.

В 2022 году в Казахстане родилось больше 403 тысяч детей. В правительстве надеются, что после введения ряда социальных программ, этот показатель станет выше.