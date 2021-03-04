Мажилисмены бьют тревогу. Каждый шестой казахстанский ребенок воспитывается в малоимущей семье — а это 1 миллион маленьких казахстанцев!

Депутаты призвали правительство поддерживать такие семьи с момента рождения ребенка. А именно: выплачивать родителям материнский капитал. Его размер определили в 4 миллиона 200 тысяч тенге.

«Из практических мер, целесообразным представляется введение в стране материнского капитала в виде государственной выплаты гражданам Казахстана за рождение каждого ребенка в размере 4,2 млн тенге. С целевым использованием этих средств на приобретение жилья и улучшения жилищных условий семьи, образование ребенка, пенсионных накоплений матери», — говорит Ерлан СМАЙЛОВ, депутат Мажилиса РК.

Мажилисмены просят пересмотреть размер пособий для матерей в декрете и потребительскую корзину для малоимущих.

Строить больницы, школы и детские сады в Казахстане будут в том числе за счет повышения цен на табачные изделия. У курильщиков есть выбор — либо избавиться от вредной привычки или платить за нее всё больше и больше.

«Правительство имеет полномочия повышать минимальную цену, мы должны повысить ставку. В таком случае мы сможем выручить более 110 млрд дополнительных средств. Это 110 школ, 110 учреждений здравоохранения», — говорит Айбек ПАЯЕВ, депутат Мажилиса РК.

Депутаты обсудили и вопрос строительства арендного жилья для молодежи.

В этом году в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте планируют отстроить 3 тыс. арендных квартир. Скорее всего финансирование программы продлят еще на пять лет.

Анастасия Новикова