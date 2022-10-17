Кто получит обновленные пособия для детей, рассказала Тамара Дуйсенова

Во время визита в Туркестанскую область министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала журналистам о том, как будут выплачивать пособия детям.

Тамара Дуйсенова отметила, что раньше если по уходу за ребенком оплачивали до года, то теперь будут платить до полутора лет. Эти выплаты будут получать те родители, детям которых еще не исполнился 1 год к первому январю 2023 года.

«При этом выплаты будут получать и те, кто родился с первого января 2024 года. Почти пятьсот тысяч родителей будут получать такие пособия с 2023 года. Средства будут выплачивать из Республиканского бюджета, то есть, это неработающие матери. А работающие матери будут получать из фонда социального страхования в течение полутора лет, а размер выплат составит 40% от их заработной платы», — сказала Тамара Дуйсенова.

Министр труда и социальной защиты населения отметила, что большая часть работающих родителей получают пособия из социального страхования.