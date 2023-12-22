Вошла в горящий дом и спасла шестерых детей. История смелой жительницы Шымкента

Жительница Шымкента вошла в горящий дом и спасла шестерых соседских детей.

Сейчас о пожаре напоминают лишь закоптившиеся стены. А в ту злополучную ночь дом накрыли черные клубы дыма и доносились крики о помощи детей, заблокированных огнем. Такую картину Марина Гафарова увидела из окна своего дома. Времени, чтобы дождаться пожарных просто не оставалось. И решение было принято незамедлительно.

Ни на секунду не задумываясь, смелая женщина разбила стекло, вбежала внутрь охваченного огнем дома соседей, и вызволила шестерых несовершеннолетних. За недюжинный героизм Марину Гафарову сегодня награждают спасатели.

У самой Марины четверо детей, говорит, когда увидела огонь выбежала из дома босиком, преодолела трехметровый забор. А когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

«Я услышала плач детей и выбежала, у нас дома очень близко расположены друг к другу. В доме был газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту», — говорит Марина Гафарова, жительница г. Шымкента.

Пожар произошел в ночь на 16-е декабря. Мать уложила детей спать в арендованном доме, а сама отлучилась. В этот момент началось возгорание. К счастью, детей удалось спасти. Оказалось, что оставленные без присмотра малыши, не спали, а играли с огнем.

«Женщина проявила героизм, спасая из этого дома шестерых несовершеннолетних детей. Причина пожара – неосторожное обращение детей с огнем», — говорит Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Сейчас в Шымкенте надеются, что Марина получит высшую награду спасателей — медаль за отвагу на пожаре. Во всяком случае, все документы уже направлены в министерство. Правда, сама женщина уверена: так на её месте поступил бы любой.

О нынешней судьбе погорельцев ничего не известно. Слов благодарности от родителей спасенных малышей Марина Гафарова так и не услышала.