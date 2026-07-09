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На главную Анонс В Шымкенте локализовали крупный пожар в мебельном цехе

В Шымкенте локализовали крупный пожар в мебельном цехе

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Редактор Юлия Машковская
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Фото ДЧС Шымкента

Силами подразделений МЧС локализовано возгорание, произошедшее по улице Сасбукаева в городе Шымкенте.

По уточненным данным, возгорание произошло в одноэтажном мебельном цехе и расположенном рядом магазине. С первых минут на месте происшествия были развернуты силы и средства МЧС, организован штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды.

В ходе ликвидации возгорания произошло обрушение кровли здания мебельного цеха. Информация о пострадавших на линию 112 не поступала.

Работы по тушению возгорания продолжаются.

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