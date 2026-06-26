Два человека пострадали при крупном пожаре в Шымкенте

В Енбекшинском районе города Шымкента, в жилом массиве Исфиджаб, произошёл пожар на территории частных складских помещений.

Огонь охватил кровлю складов, разлившееся дизельное топливо из грузового автомобиля, а также находившиеся на территории резиновые изделия. В непосредственной близости от очага возгорания находился ещё один грузовой автомобиль, заправленный дизельным топливом, что создавало угрозу дальнейшего распространения огня.

В результате происшествия пострадали два человека. Они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

Для ликвидации пожара были привлечены 56 сотрудников и 30 единиц техники МЧС. На месте также работали специалисты Центра медицины катастроф.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.