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На главную Анонс При пожаре в многоэтажке Шымкента были эвакуированы 36 человек

При пожаре в многоэтажке Шымкента были эвакуированы 36 человек

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Редактор Юлия Машковская
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В микрорайоне Акжайык города Шымкента произошло возгорание в квартире, расположенной на четвёртом этаже семиэтажного жилого дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире горели бытовые вещи, а также наружная облицовка здания.

В ходе проведения спасательных работ по лестничному маршу были эвакуированы 25 жильцов, среди которых 10 детей. Ещё 11 человек, в том числе шесть детей, были спасены с использованием специальных спасательных колпаков.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

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