При пожаре в многоэтажке Шымкента были эвакуированы 36 человек

В микрорайоне Акжайык города Шымкента произошло возгорание в квартире, расположенной на четвёртом этаже семиэтажного жилого дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире горели бытовые вещи, а также наружная облицовка здания.

В ходе проведения спасательных работ по лестничному маршу были эвакуированы 25 жильцов, среди которых 10 детей. Ещё 11 человек, в том числе шесть детей, были спасены с использованием специальных спасательных колпаков.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.