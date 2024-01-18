Где пройдет крещение в Шымкенте?

Этой ночью по всей стране православные христиане отметят праздник крещения Господне. В эту ночь принято окунаться в открытых водоемах и набирать воду, которая приобретает необычайные свойства.

Окунаться в родниковую воду – одна из любимых традиций многих шымкентцев. В ночь с 18 на 19 января местом притяжения ежегодно становятся истоки реки Кашкарата.

Дежурство у спасателей, как обычно, начнется еще до старта массовых купаний. Для безопасности купающихся обещают бросить все силы личных составов.

Купающихся просят не только верить в крещенские чудеса, но и продуманно к ним подходить — избегать столпотворений, утепляться после погружения в холодную воду и делать это на исключительно трезвую голову.

От купания советуют воздержаться пожилым людям, детям и страдающих хроническими заболеваниями. Достаточно, просто умыться.

«Возле реки Кошкарата оборудовано специальное место для купания. В праздник здесь будут дежурить спасатели и медики. Просим купающихся соблюдать правила поведения на воде», — говорит Серик Ауесхан, офицер управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента.

В многонациональном Шымкенте крещенские купания давно перестали быть только религиозным обрядом. Окунуться в ледяную воду приходят представители разных национальностей, атеисты, и просто любители здорового образа жизни. Кто-то верит в целебные свойства воды — очищать, придавать сил и исцелять различные недуги. Другие считают это доброй традицией и закаливанием организма.

«Крещение стал такой праздник общенациональным, когда будут окунаться люди всех конфессий, там будут верующие, неверующие, атеисты, там будут все, приходите, это не возбраняется, окунайтесь с верою», — говорит Отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора.

Ровно в полночь в соборах Шымкента начнется торжественное богослужение. Сразу после службы, воду в храме осветят. Ее можно будет набрать в емкости, чтобы окропить жилище и пить ее в течении года.

«Употребляют эту воду как правило натощак, с благоговением и страхом Божьим, и важно брать эту воду с верою что она поможет и даст вам исцеление и прочее. Эта вода не пропадает, не прокисает, и может храниться годами, она не теряет своих свойств, запаха и прочее. Приходите в храм, набирайте воду, окропляйте жилите, пейте сами, пусть она будет во здравие души и тела», — говорит Отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора.

При этом набирать большие емкости воды не стоит. Священники говорят, даже капля святой воды может осветить целое море.

«Когда я был в паломничестве в Греции там святую воду раздают в маленьких бутылочкам, я говорю почему так, говорят три капли добавь и она освятит все. Как говорят капля святой воды освещает море, это правда. Традиция у нас такова что нам хочется концентрированную как говорят. Но можно взять бутылку, добавить в обычную и она станет святой» — говорит Отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора.

Вместо привычных крещенских морозов в этом году шымкентцев радует комфортная погода. Температура воздуха ночью опустится до минус двух-трех градусов.