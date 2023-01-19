500 человек окунулись в ледяную воду на Крещение в Шымкенте

Истоки реки Кошкар-аты в ночь с 18 на 19 января традиционно заполонили представители разных наций и культур. В церемонии «Крещения Господне» уже давно принимают участие не только христиане.

Ныряние в прорубь стало ежегодной и даже любимой традицией, которую не пропускают жители южного мегаполиса. Люди верят, что в эту ночь священная вода приобретает целебные свойства, помогает оздоровиться и очищает от грехов.



На этот раз в ледяные воды Кошкар-аты окунулись 500 человек. Благо, трескучие морозы остались позади, и погода была благоприятной. Во избежание чрезвычайных и несчастных случаев на участке спасатели вели контроль за каждым. Для участников проводился предварительный инструктаж. Спасатели не допускали к купанию жителей в состоянии алкогольного опьянения, особенно следили за детьми и призывали родителей быть крайне осторожными. Благодаря слаженным действиям специалистов, праздничный обряд прошел без происшествий.



«Жители и гости города с 24.00 часов 19 января стали приходить купаться у истока реки «Кошкар-ата». При этом во избежание чрезвычайных и трагических ситуаций опытные специалисты оперативно — спасательного отряда дежурили с 21.00. Проводя строгий контроль за пришедшими, специалисты филиала Центра медицины катастроф при необходимости были готовы оказать медицинскую помощь. Во время православного религиозного праздника, по данным дежурных специалистов, около 500 человек пришли к реке и приняли участие в церемонии купания. Горожане соблюдали порядок и показали свою готовность», — сообщили в ДЧС Шымкента.