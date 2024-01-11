Какая погода ждёт жителей Шымкента и Туркестанской области в выходные

Непогода даст шымкентцам небольшую передышку.

Но уже после выходных синоптики прогнозируют очередной дождь с переходом в снег. Усилится и ветер до 15-20 м/сек. В горных районах Туркестанской области в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 15-20 градусов мороза, на севере региона до -10-ти. На дорогах начнет образовываться гололедица.

Едва в Шымкенте выпадет снег, Абылкасым Бортебаев спешит на помощь коммунальным службам с лопатой в руках. Сегодня 69-летний пенсионер чистит снег возле остановки по улице Ташенова. Говорит: проработал в сфере экологии много лет, а потому не может оставаться равнодушным.

Абылкасым Бортебаев житель г. Шымкента:

«Хорошо же, когда чисто в городе. И в снег, и когда падает листва, я выхожу на улицу и убираю. Это лучше, чем просто лежать дома и для здоровья полезно — двигаюсь на свежем воздухе и людям приятно. Да, есть в городе коммунальные службы. У них очень много работы! С утра до вечера трудятся. Город с каждым годом становится больше. Призываю жителей мегаполиса быть активными. Город станет краше».

По прогнозам синоптиков, 12-го и 13-го января в Шымкенте сохранится ясная погода. В воскресенье пойдет дождь, который перейдет в снег.

Асем Нургаликызы, инженер-синоптик филиала РГП «КАЗГИДРОМЕТ» по Туркестанской области:

«В Шымкенте 12-го 13-го января без осадков. 14-го января — дождь, 15 ночью дождь с переходом в снег.Туман, гололедица.13-го и 14го января усилится ветер, порывы достигнут 15-20 метров в секунду».

Непогода сохранится на большей части территории Туркестанской области. Ночью 15-го января в горных районах туман, порывы ветра на перевалах достигнут 23 — 28 метров в секунду.

Температура воздуха в горных районах снизится до 20 градусов мороза, на севере региона до минус 10 градусов.