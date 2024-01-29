Контроллеры СКУД: виды, преимущества

Контроллер СКУД можно сравнить с мозговым центром всей системы, поскольку именно он регулирует допуск и перемещения внутри объекта.

Он сохраняет в памяти коды всех идентификаторов, анализирует поступающую информацию и принимает решения — подтверждает или ограничивает допуск. Именно от контроллера зависит корректная

работа всех элементов системы.

Какими бывают контроллеры по способу правления?

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другое, что может понадобиться для защиты объекта и обеспечения контроля доступа.

Современные контроллеры можно разделить на три категории:

1. Автономные. Самодостаточные устройства, каждое из которых в большинстве

случаев предназначено для обслуживания одной проходной. Изготовляются в

разных модификациях, к примеру, могут быть совмещенными со считывающим

устройством или интегрированными в электронный замок. Используются для обслуживания небольшого количества посетителей — до полутысячи человек.

2. Сетевые. Предназначены для работы в сети и управляются компьютером со специальным программным обеспечением. При помощи такого устройства можно

создавать различные варианты СКУД, в том числе системы с дополнительными полезными функциями:

возможность определять, присутствует ли на месте тот или иной сотрудник;

отслеживание точного местонахождения работников;

автоматический учет рабочего времени;

фиксация времени прихода и ухода посетителей;

создание электронной картотеки персонала;

автоматическое формирование отчетов для бухгалтерии.

3. Комбинированные. Сочетают в себе особенности и преимущества устройств автономного и сетевого типа. В отличие от сетевых контроллеров комбинированные устройства остаются работоспособными даже при разрыве связи с управляющим компьютером. В то же время они более мощные и рассчитаны на большее количество посетителей, чем автономное оборудование, а во многих случаях также обладают расширенным функционалом.

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