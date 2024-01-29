Контроллеры СКУД: виды, преимущества

Контроллер СКУД можно сравнить с мозговым центром всей системы, поскольку именно он регулирует допуск и перемещения внутри объекта.
Он сохраняет в памяти коды всех идентификаторов, анализирует поступающую информацию и принимает решения — подтверждает или ограничивает допуск. Именно от контроллера зависит корректная
работа всех элементов системы.
Какими бывают контроллеры по способу правления?
Предлагаем купить СКУД контроллер на https://idsmart.kz/ по выгодной стоимости с
доставкой. В нашем онлайн-каталоге есть устройства со встроенным сканером и клавиатурой, биометрические приборы, терминалы, беспроводные системы и многое
другое, что может понадобиться для защиты объекта и обеспечения контроля доступа.
Современные контроллеры можно разделить на три категории:
1. Автономные. Самодостаточные устройства, каждое из которых в большинстве
случаев предназначено для обслуживания одной проходной. Изготовляются в
разных модификациях, к примеру, могут быть совмещенными со считывающим
устройством или интегрированными в электронный замок. Используются для обслуживания небольшого количества посетителей — до полутысячи человек.
2. Сетевые. Предназначены для работы в сети и управляются компьютером со специальным программным обеспечением. При помощи такого устройства можно
создавать различные варианты СКУД, в том числе системы с дополнительными полезными функциями:
- возможность определять, присутствует ли на месте тот или иной сотрудник;
- отслеживание точного местонахождения работников;
- автоматический учет рабочего времени;
- фиксация времени прихода и ухода посетителей;
- создание электронной картотеки персонала;
- автоматическое формирование отчетов для бухгалтерии.
3. Комбинированные. Сочетают в себе особенности и преимущества устройств автономного и сетевого типа. В отличие от сетевых контроллеров комбинированные устройства остаются работоспособными даже при разрыве связи с управляющим компьютером. В то же время они более мощные и рассчитаны на большее количество посетителей, чем автономное оборудование, а во многих случаях также обладают расширенным функционалом.
Где купить подходящий контроллер?
Выбрать и заказать контроллер для системы доступа можно в интернет-магазине ID Smart, выбирая из широкого ассортимента качественных моделей. Оформить заказ можно на сайте ID Smart, или связавшись с менеджером по телефону.
При необходимости наши специалисты проконсультируют вас и помогут выбрать подходящее устройство-оптимальную модель по характеристикам и цене, которая успешно решит все поставленные задачи. Доставка товаров осуществляется во все уголки страны.