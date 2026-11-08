После выборов в США эксперты оценили риски для нефтяного рынка Казахстана

После промежуточных выборов в США Дональд Трамп столкнулся с новыми политическими вызовами. Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, что может осложнить реализацию инициатив американского президента. На фоне изменений в Вашингтоне эксперты обсуждают дальнейшую внешнюю политику США и возможные последствия для мировой экономики, в том числе Казахстана.

По итогам выборов 3 ноября демократы обеспечили себе контроль над Палатой представителей и Сенатом. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого времени республиканцы сохраняют прежние позиции в законодательном органе.

Политологи рассматривают различные сценарии дальнейших действий Белого дома. Один из них связан с возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Политолог Талгат Калиев допускает, что Дональд Трамп может попытаться активизировать военные действия против Ирана, стремясь укрепить свои внешнеполитические позиции.

По мнению эксперта, подобное развитие событий способно поддержать высокие мировые цены на нефть. При этом сохраняются риски усиления региональной напряжённости, в том числе в Каспийском регионе.

Для Казахстана рост нефтяных котировок может означать увеличение экспортной выручки и поступлений в бюджет. Однако продолжительный конфликт способен привести и к негативным последствиям.

Среди основных рисков — ускорение мировой инфляции, увеличение транспортных расходов, нарушение логистических цепочек и подорожание импортных товаров.

Эксперты рассматривают и альтернативный сценарий — дипломатическое урегулирование противостояния между США и Ираном.

Магистр политических наук Жандос Сарсенбеков считает, что снижение напряжённости может привести к падению нефтяных котировок.

По его словам, существует вероятность снижения стоимости нефти до 50–60 долларов за баррель. Для Казахстана, экономика которого зависит от нефтяных доходов, такой сценарий создаст дополнительные финансовые риски.

При этом речь идёт об экспертном прогнозе, а не о гарантированном изменении цен.

После начала работы нового Конгресса возможности администрации Трампа по продвижению законодательных инициатив могут сократиться. Белому дому придётся активнее взаимодействовать с политическими оппонентами.

Политологи также допускают усиление внимания Вашингтона к вопросам демократии и прав человека в Центральной Азии. Вместе с тем стратегическое соперничество США с Китаем может повлиять на характер американской политики в регионе.

Таким образом, дальнейшие решения Вашингтона будут иметь значение не только для международной безопасности, но и для экономических перспектив Казахстана. Главными факторами риска остаются колебания нефтяных цен, геополитическая напряжённость и состояние мировой торговли.