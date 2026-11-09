Закон и порядок: в Шымкенте представили видеоролик по профилактике экстремизма

В Шымкенте прокуратура совместно с местными исполнительными органами подготовила видеоролик о профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Его представили студентам высших учебных заведений и организаций среднего специального образования.

Основная цель проекта — повысить религиозную и правовую грамотность молодёжи, предупредить распространение радикальных идей и объяснить, какую угрозу экстремизм представляет для общества.

Организаторы уделили внимание необходимости критически оценивать информацию, особенно материалы, распространяемые в интернете и социальных сетях. Молодым людям важно понимать, что призывы к насилию и вовлечение в противоправную деятельность могут иметь серьёзные последствия.

Профилактика экстремизма не ограничивается выявлением нарушений. Важную роль играют открытый диалог, доступные разъяснения законодательства и своевременная помощь тем, кто столкнулся с попытками вербовки или давлением.

Видеоролик призван напомнить о важности уважения к закону, безопасности окружающих и неприятия насилия. Его презентация для студентов стала частью информационно-разъяснительной работы, направленной на предупреждение распространения деструктивных идей среди молодёжи.

Для более широкого охвата аудитории ролик разместили на платформе YouTube. Это позволит использовать его и во время последующих профилактических встреч, а также знакомить с материалом тех, кто не присутствовал на презентации.

В прокуратуре сообщили, что совместная работа с заинтересованными государственными органами будет продолжена. Особое внимание планируется уделять профилактике экстремизма и терроризма, повышению осведомлённости молодёжи и формированию ответственного отношения к требованиям законодательства.

Важно не распространять непроверенные призывы и сообщения, оправдывающие насилие. Это важно.