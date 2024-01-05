Сотрудник миграционной полиции организовал приступную схему

Прокуроры города Шымкента выявили преступную схему получения социального кредитного жилья, передает OTYRAR.

Установлено, что сотрудником миграционной полиции незаконно изменены даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья.

Материалы были зарегистрированы в ЕРДР по ч.2-1 ст. 369 Уголовного кодекса (служебный подлог совершенный сотрудником правоохранительного органа) и по окончания расследования уголовное дело направлено в суд.

В суде вина сотрудника миграционной полиции полностью доказана и он осужден на 1,5 года с лишением специального звания «майора полиции».

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 лиц.

В настоящее время внедрен новый автоматизированный сервис регистрации очередников, который исключает возможность фиктивной постановки на учет и позволила отфильтровать необоснованные заявки.