Женщина в Туркестанской области 18 лет жила без удостоверения

Полицейские Туркестанской области накануне помогли женщине 1986 года рождения оформить удостоверение личности.
Старший инспектор группы миграционной службы Тюлькубасского РОП майор полиции Нурман Шынгысбаев провел акцию по документированных лиц, проживающих без документов, с паспортом бывшего СССР, образца 1974 года и лица старше 18 лет, проживающие по свидетельствам о рождении), которые своевременно не оформили документы по тем или иным причинам.
Так, в ходе мероприятия миграционные полицейские объехали села. Во время отработок стражи порядка выявили жительницу села Бакытбек Тюлькубасского района Ольгу Тютюнникову, 1986 года рождения, которая обратилась к миграционным работникам с заявлением о том, что у неё отсутствует удостоверение личности.
Затем, полицейские получили документы на гражданку из архива и собрали необходимые материалы. В результате, в кратчайшие сроки женщина получила новое удостоверение личности. Женщина призналась, что не могла получить документы из-за семейного положения.
«Очень рада, что получила удостоверение личности, подтверждающее, что я гражданин Казахстана! Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам миграционной службы», — говорит женщина.
В миграционной службе напомнили, в случае возникновения вопросов по определению вашего правового статуса, вы можете обратиться в миграционную службу по месту жительства!