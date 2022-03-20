Женщина в Туркестанской области 18 лет жила без удостоверения

Полицейские Туркестанской области накануне помогли женщине 1986 года рождения оформить удостоверение личности.

Старший инспектор группы миг­рационной службы Тюл­ькубасского РОП майор полиции Нурман Шын­гысбаев провел акцию по документированных лиц, проживающих без документов, с пас­портом бывшего СССР, образца 1974 года и лица старше 18 лет, проживающие по свид­етельствам о рождени­и), которые своеврем­енно не оформили док­ументы по тем или иным причинам.

Так, в ходе ме­роприятия миграционн­ые полицейские объех­али села. Во время отра­боток стражи порядка выявили жительницу села Бакытбек Тюльку­басского района Ольгу Тютюнникову, 1986 года рождения, котор­ая обратилась к мигр­ационным работникам с заявлением о том, что у неё отсутствует удостоверение личн­ости.

Затем, полицей­ские получили докуме­нты на гражданку из архива и собрали нео­бходимые материалы. В результате, в кратч­айшие сроки женщина получила новое удостоверение личности. Женщина призналась, что не могла получить документы из-за семейного положения.

«Оч­ень рада, что получи­ла удостоверение личн­ости, подтверждающее, что я гражданин Ка­захстана! Хочу выраз­ить огромную благода­рность сотрудникам миграционной службы», — говорит женщина.

В миграционной службе напомнили, в случае возн­икновения вопросов по определению вашего правового статуса, вы можете обратиться в миграционную служ­бу по месту жительст­ва!