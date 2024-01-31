Свыше тысячи «резиновых квартир» выявили в Шымкенте

В каждой из них зарегистрировано более 20-и человек, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Шымкента. Сотрудники миграционной службы проверили 1098 квартир и частных домов, в которых прописан 28991 человек. Из них только 9102 проживают по месту регистрации.

«На сегодняшний день 10005 фиктивных жителей сняты с регистрации из чужого жилья. В ходе рейдов 173 владельцев жилых помещений привлечены к ответственности по статье 493 КоАП за допущение регистрации в своем доме лиц, которые фактически у них не проживают«, — говорится в сообщении ДП южного мегаполиса.

Кроме того, установлено 716 человек, проживающие без регистрации. В отношении них составлены протоколы по ст.492 КоАП РК.