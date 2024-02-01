100-летний юбилей отмечает учитель 8 и 20 гимназий Шымкента

Свой день Валентина Ивановна Розун начинает с чтения литературы на немецком языке.

Невероятная трудоспособность и желание жить долго, оказались сильнее старости. Жительница Шымкента, отметившая столетний юбилей, удивила журналистов своим оптимизмом и способностями. Вековая пенсионерка свободно владеет английским и немецким.

Два раза в неделю она онлайн обучает свою внучку иностранным языкам. В домашней библитеке Валентины Ивановны собраны книги на нескольких языках мира.

Валентина Розун, жительница г. Шымкента:

«Было направлено работать в Шымкент, в школу Ленина, там я проработала 25 лет. После 25 лет школа Ленина, школой с преподаванием английского языка. После этого по сокращению немецкого языка, я была вынуждена отправиться в 20 школу. В 20 школе я тоже проработала больше 25 лет.

-А как ваше здоровье?

-Терпимо. Двигаюсь тихонько, ходить не хожу никуда.

-А как свой день проводите сейчас?

-Да так, читаю, пишу, занимаюсь онлайн с правнучкой»

Всю свою жизнь Валентина Ивановна работала в школе. Бывшие коллеги не забывают, всегда поздравляют заслуженного учителя с праздниками. Своё долголетие жительница Шымкента связывает с верой в добро, взаимопомощью, активным образом жизни и тем, что её окружают порядочные люди.

Валентина Ивановна проработала в 8-ой и 20-ой школах Шымкента. Учителя, которым посчастливилось с ней работать, говорят о ней с теплотой, отзываются как о профессионале своего дела, справедливой, требовательной, талантливой. Доброта и внимание к ученикам, которую она излучала, стены учебного заведения помнят до сих пор, рассказывают коллеги юбиляра.

Валентина Заплатина, учитель истории школы-гимназии №20 им. Титова:

«Валентина Ивановна была учителем немецкого языка, большую часть работы с ней она была руководителем методического объеденения. Человек потрясающе знающий немецкий язык, литературу. Старалась привить к детям не только любовь к языку, но еще и любовь к немецкой культуре. Даже ее педантичность в проверке домашнего задания поражало»

Силы жить дальше Валентине Ивановне добавляют прекрасная дочь, четверо внуков и подрастающие трое правнуков.