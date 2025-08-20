Почему молодые педагоги не задерживаются в школах

Каждый год казахстанские ВУЗы выпускают десятки тысяч будущих учителей. Но уже через несколько лет в школе продолжают работать лишь часть из них.

Эксперты говорят, в педвузах необходима система ранней профориентации. Нужны педагогические классы, где старшеклассники смогут пробовать себя в работе с детьми ещё до поступления в вуз. А отбор по специальности должен быть серьёзным, с учётом готовности к работе с людьми и реального желания работать учителем.

Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК: «Мало того, всего половина из выпускников вуза педагогического, из студенчества, которые получили такое право учиться на гранте, как сельские, сельская квота, то есть предполагается, что они должны вернуться в село. Они в село не вернулись по разным причинам. Значит, часть из тех, кто тоже имеет определенные квоты для того, чтобы учиться в педагогическом вузе, также ушли в другие сферы».

При этом немало тех, кто получил педагогическое образование бесплатно, затем не оправдывают вложенные в них средства. По словам экспертов, нередко женщины уходят в декрет, мужчины в армию, или уезжают на стажировку в другую страну и не отрабатывают положенное время работы в школе.

Евгений Яворский, адвокат: «У нас государство должно следить за этим, потому что вложены силы, потрачены средства. Но у нас не совсем ответственное отношение сотрудников госорганов которые за это отвечают».

Проблема трудоустройства учителей связана с отсутствием открытых конкурсов на вакантные места и стратегического планирования, уверены эксперты. Сегодня распределение вакансий непрозрачно, кроме того не учитывается реальная потребность регионов в кадрах.

Гульнар Умарова, общественный деятель: «К нам обращаются молодые специалисты, которые не могут просто устроиться на работу в школах. И думаю, что важно век цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы все выпускники мониторились, куда они устроились не только в первый год. Очень важно, чтобы они задержались на несколько лет».

Сейчас в стране реализуется проект «Комфортная школа», при этом уровень рождаемости остаётся высоким. Это значит, что в ближайшие годы потребность в школьных учителях будет только увеличиваться.