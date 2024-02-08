Подозреваемую в убийстве двоих детей задержали в Шымкенте

Полицией задержана подозреваемая в убийстве двух своих детей.
На ее розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции области, соседние регионы и мегаполисы.
Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия. В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента.
По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы.
Подозреваемая женщина арестована.
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