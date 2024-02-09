Что говорят в школе о подозреваемой в убийстве детей воспитателе

Коллеги подозреваемой в убийстве собственных детей охарактеризовали ее, как хорошего воспитателя. Как оказалось у женщины были даже благодарственные письма за ее профессионализм.

Стало известно в какой гостинице задержали уроженку Кызылординской области, которую подозревают в убийстве собственных малолетних детей.

Предполагается, что она их задушила, а после позвонила подруге, сообщила, где найти тела. По инсайдерской информации, после чудовищного преступления на съёмной квартире в Туркестане, 31-летняя женщина сбежала в Шымкент и остановилась в одной из гостиниц по Тамерланскому шоссе, недалеко от въезда в город. Здесь её и задержали полицейские. Комментировать задержание в отеле отказались, ссылаясь на то, что информацию о гостях, разглашать не положено. На розыск женщины, к слову, был ориентирован весь личный состав департамента полиции Туркестанской области, соседних регионов и мегаполиса. По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемая арестована.

В сети также появилось видео, как женщина выходит из дома, где произошло убийство. Местные жители говорят, что не слышали шума в этой квартире. Также выяснилось, что подозреваемая работала воспитателем. В день трагедии, 7 февраля, она не вышла на работу и не предупредила об этом руководство. По неофициальным данным, она якобы страдала психическим расстройством. Младшему ребенку было всего 2 года, старшему – 5 лет.

Аскарбек Есжанов, руководитель управления образования Кызылординской области:

«Администрация школы, где она работала, коллеги говорят, что она очень хорошо ладила с родителями и детьми. Говорят, что у нее хороший характер. У нее были даже благодарственные письма и грамоты за ее работу. Коллеги говорят, что никаких отклонений в ее поведении они не заметили. На диспансерном учете она также не состояла. Сама подозреваемая из полноценной семьи. Она жила с супругом».