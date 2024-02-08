«Сообщила родственникам, что собирается совершить убийство детей»-Динара Закиева о трагедии

Появляются все больше подробностей о трагедии в одной из съемных квартир в Туркестане, где нашли тела двоих детей, передает OTYRAR.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева сообщила, жительница Кызылординской области приехала в Туркестан, сняла квартиру.

После чего, сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей. Обстоятельства выясняются, пишет Динара Закиева.

На данный момент расследованием занимается департамент полиции Туркестанской области.