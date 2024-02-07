Подробности суицида 14-летней девочки в Шымкенте

В Шымкенте 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Во время урока состояние школьницы ухудшилось, ее отвезли на «скорой» в больницу. Несмотря на все усилия медиков, она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Не скоро одноклассники погибшей школьницы и педагоги частной школы оправятся от страшной трагедии. Всё произошло на втором уроке. Восьмикласснице внезапно стало плохо. Из школы ее отвезли на «скорой» в реанимацию, однако все усилия врачЕй оказались напрасными. 14-летняя девочка скончалась.

Юлия Корбан, директор частной школы «Низамхан»:

«Ребёнку стало плохо. Мы вызвали скорую, мы же не знали в чем дело. Потом нам сказали, что она выпила около 40 таблеток от сердца и пришла в школу. Сейчас ведется следствие. Я хочу отметить, что девочка не была забитой, общалась с одноклассниками. Они почти всем классом перешли с 79 школы. Ни о каком буллинге в школе не может быть и речи. Девочка обучалась в нашей школе третий год. До этого она обучалась в 79 школе, в этом классе она не новенькая, в этом классе она учится с первого класса. Девочка активная, занимается спортом»

По предварительным данным, ночью девочка выпила горсть таблеток и пришла на занятия. Как выяснилось, учителя и раньше замечали, что с девочкой творится что-то неладное.

В октябре прошлого года классный руководитель заметила на руке девочки царапины. После чего два раза в неделю с ученицей беседовал психолог. Мать ученицы, по словам руководства учебного заведения, была поставлена в известность.

Шахаризада Бекарыстанова, школьный психолог:

«Мы с ней занимались несколько месяцев, ко мне ученицу привела ее классный руководитель. Она на запястьях нарисовала звездочки, видимо поцарапано краем предмета. Когда у нее спросила зачем ты это сделала, она ответила, что ей нравятся звездочки и хотела их нарисовать».

По словам врачей, до поступления в больницу у погибшей два раза остановилось сердце. Несовершеннолетнего пациента, доставили в критическом состоянии, а потому спасти девочку шансов не было, но врачи пытались сделать всё от них зависящее.

Инцидент прокомментировали и в городской прокуратуре. По данным надзорного органа, предварительная причина смерти «отравление лекарственными препаратами». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело расследуют по статье «Доведение до самоубийства».

Прокуратура Аль-Фарабийского района:

«6 февраля в управление полиции Аль-Фарабийского района Шымкента поступило сообщение о том, что в центре гипербарической оксигенации Шымкента в отделении токсикологии скончалась несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения. По данному факту, управлением полиции Аль-Фарабийского района начато

досудебное расследование по ст. 105 ч. 3 УК РК (доведение до самоубийства). По результатам проведения всех необходимых следственных мероприятий будет принято процессуальное решение по уголовному делу. Иная информация на основании статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит»

Это не единичный случай подросткового суицида за последнее время. В конце января свела счёты с жизнью ученица 11-класса. Трагедия произошла в микрорайоне «Онтустык». Школьница училась в 34-ой школе. Что послужило причиной суицида — до сих пор неизвестно. Возможно, девочка подвергалась травле со стороны сверстников. Однако в школе эту информацию опровергли. Родные погибшей не обнаружили рядом ни предсмертной записки, ни телефона. Было ли это доведением до самоубийства и что заставило выпускницу свести счёты с жизнью, сейчас выясняют полицейские. Оба дела о смерти школьниц находятся на стадии досудебного расследования.