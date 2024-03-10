10 дней праздника: Көрісу күні-Амал мерекесі празднуют в Казахстане

Көрісу күні-Амал мерекесі это возможность отпустить и примериться с прошлым и начать все с чистого листа, встретив будущее с открытым сердцем.

В этот день принято ходить в гости, поздравлять друг-друга с наступлением весны. С 14 марта с празднованием Амал мерекесі начинается декада празднование Наурыз.

«Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность. Пусть новый год принесёт всем счастье и благополучие!» – написал президент на своей странице в социальной сети Х.

Теперь праздничный календарь казахстанцев на время Наурыза выглядит так:

14 марта – Көрісу күні — Амал мерекесі

15 марта – «Қайырымдылық күні»

16 марта – «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні»

17 марта – «Шаңырақ күні»

18 марта – Ұлттық киім күні

19 марта – Жаңару күні

20 марта – Ұлттық спорт күні

21 марта — Ынтымақ күні

22 марта — Жыл басы

23 марта –Тазару күні

Напомним, по поручению Президента разработана новая концепция празднования «Наурызнама». Теперь казахстанцы смогут отмечать Новый год 10 дней, а Көрісу күні дает старт для празднований. По всей стране запланировано около 10 тысяч мероприятий, выставок и фестивалей.