Этноаул из юрт установили на площади Аль-Фараби

Сотни шымкентцев сегодня отмечают Наурыз на площади Аль-Фараби.

Здесь проходят массовые народные гуляния: можно послушать песни, потанцевать, вкусно поесть и принять участие в спортивных состязаниях.

Площадь Аль-Фараби сегодня в белоснежных юртах — символ культуры и традиций казахского народа.

Внутреннее убранство юрты разнообразно. Но неизменно состоит из трех деревяных элементов: «кереге» — круговая стенка юрты, уык — образует купол и круглый обод -«шанырак». Остальные элементы выбирают на свое усмотрение хозяйки. В таких переносных домах кочевники пережидали холода и летний зной. Говорят, такой «круглый дом» актуален и сейчас, он точно выдержит любое землетрясение.

«Юрта может состоять из всего, уык, шанырак кереге, очень много деталей орнаменты в казахском, национальном стиле. Современная архитектура восхваляет юрту, говорят она даже может выдержать землетрясение. Всех жителей и гостей Шымкента поздравляем с Наурыз мейрамы», — поздравляет жителей и гостей города Баян Адильбекова, врач больницы №2 г. Шымкента.

Арбат сегодня превратился в гастрономическую аллею. Здесь можно попробовать наурыз коже, горячий плов, курт, жент и свежеиспечённые горячие баурсаки.

Гости пришли на праздник в национальных — шапанах, комзолах и жилетках. А девушки дополнили образ традиционными украшениями — шашбау, шолпы и білезік.

Шымкентцы ежегодно с размахом и большим удовольствием отмечают Наурыз — праздник обновления природы, символ дружбы, единения и духовного родства всех жителей нашей многонациональной страны. Праздник Наурыз напоминает о простых и важных вещах: единстве и традициях.