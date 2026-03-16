В Центре развития трудовых ресурсов проходит IT-программа «DIGITAL NAURYZ»

С 16 по 20 марта 2026 года в рамках декады «Наурызнама» Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит профильную IT-программу «DIGITAL NAURYZ».

Мероприятие проходит на площадке Центра развития трудовых ресурсов и направлено на повышение цифровой грамотности сотрудников социально-трудовой сферы.

«Основной целью программы является системное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в работу государственного органа», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В течение пяти дней для сотрудников ведомства организованы образовательные и практические сессии с участием IT-экспертов. Участники изучают возможности применения искусственного интеллекта, современных аналитических инструментов и систем для решения задач социальной сферы.

«Программа также направлена на выработку инициатив по оптимизации и автоматизации внутренних рабочих процессов», — отметили организаторы.

В рамках мероприятия запланирован День открытых дверей, где участники смогут познакомиться с современными цифровыми решениями в социальной сфере.

Итоги программы будут подведены 20 марта, а полученные предложения планируется использовать для дальнейшего совершенствования рабочих процессов и развития цифровых компетенций сотрудников.